Squalifica immediata per Alda D’Eusanio | la prima volta al GF Vip

(Di sabato 6 febbraio 2021)è statatamente dalla casa del GF Vip. Era inevitabile, dal giorno dopo la sua entrata tutti avevano capito che avrebbe avuto vita breve nella casa più spiata d’Italia. Faceva battutine che non piacevano al pubblico e, il giorno dopo la sua entrata, aveva usato la NWord durante una festa coni ragazzi. Era stata messa in una nomination d’ufficio che l’ha superata, e ora a distanza di pochi giorni è finita nuovamente nei casini per qualcosa che ha detto su Laura Pausini.mentre parlava in bagno con le sue amiche, quando è partita “Strani Amori” ha cominciato a parlare di Laura Pausini e ha insinuato che il suo compagno Paolo la riempisse di botte. Delle affermazioni gravi che hanno portato la cantante a querelare la giornalista. Dopo diverse ore di panico, la ...

trash_italiano : Io continuo a non capire: perché se si offende una comunità c'è la squalifica immediata, mentre se si offende un'al… - _maparliamodime : @pazzeskafirenze Squalifica immediata - Laura78127122 : Alda squalifica immediata #tzvip - tommyzorzistan : @linasmekly_ Praticamente ha detto che il compagno della pausini la picchia, laura e compagno l'hanno subito denunc… - silvia_amt : RT @dayane_mello_fp: Alfonso : ALDA IL PUBBLICO HA DECISO CHE PUOI RESTARE 1!1!1!1 *Mediaset : squalifica immediata* #GFVIP #gregorelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Squalifica immediata

Intanto le reazioni dei fan, soprattutto su Twitter, non si sono fatte attendere: in molti hanno chiesto ladella concorrente che attualmente è in nomination. "Schifata da quello ...La questione ha scatenato non poche polemiche, anche perché all'inizio del reality per lo stesso motivo, al cantante Fausto Leali toccò una sorte differente:decisa dagli autori. ...Alda D'Eusanio squalificata dal Grande Fratello Vip. Mediaset ha deciso di espellere, con effetto immediato, la concorrente del reality di Canale 5. Lo comunica una nota di Cologno ...I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e, in queste ore, è arrivata una clamorosa decisione da parte di Mediaset che ha scelto di far squalificare immediatamente dal gioco la concorre ...