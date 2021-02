Salvini tende la mano a Draghi: “La Lega c’è”. Ma resta lo scoglio Quota 100 (Di sabato 6 febbraio 2021) Il leader leghista è apparso molto determinato e ce l'ha messa tutta per descrivere l’ex presidente della Bce come “uno di noi”. Ed ha rimarcato diverse convergenze con il premier incaricato (imprese, riapertura dei cantieri, nessun aumento delle tasse). Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 6 febbraio 2021) Il leader leghista è apparso molto determinato e ce l'ha messa tutta per descrivere l’ex presidente della Bce come “uno di noi”. Ed ha rimarcato diverse convergenze con il premier incaricato (imprese, riapertura dei cantieri, nessun aumento delle tasse).

zazoomblog : Salvini tende la mano a Draghi: “La Lega c’è”. Ma resta lo scoglio Quota 100 - #Salvini #tende #Draghi: #c’è”.… - orenove : RT @_golgota: Salvini ha insistito tanto sull’importanza del lavoro perché si tende a mitizzare ciò che non si conosce. - LaTortaPendente : RT @_golgota: Salvini ha insistito tanto sull’importanza del lavoro perché si tende a mitizzare ciò che non si conosce. - FeracoRaffaella : RT @_golgota: Salvini ha insistito tanto sull’importanza del lavoro perché si tende a mitizzare ciò che non si conosce. - Fab_True_Enough : RT @_golgota: Salvini ha insistito tanto sull’importanza del lavoro perché si tende a mitizzare ciò che non si conosce. -