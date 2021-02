Rugby Six Nations: oggi in scena Inghilterra-Scozia (Di sabato 6 febbraio 2021) Rugby Six Nations è tutto diventa magia come il miglior Harry Potter. Dal Rugby ho sempre avuto quella sensazione. Mi sembra sempre di guardare una partita di Quidditch, e sotto certi aspetti un po’ lo è. oggi si affrontano due regine del Rugby Inghilterra e Scozia, e vi assicuro che di botte se ne daranno, ma scorreranno anche fiumi di birra nel terzo tempo: in barba al virus. Rugby Six Nations: rispetteranno la tradizione? L’Inghilterra ospita oggi la Scozia ed entrambi le squadre iniziano la loro avventura del Sei Nazioni a Londra. L’Inghilterra ha vinto 13-6 quando si sono scontrate nell’edizione dello scorso anno. I campioni in carica ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021)Sixè tutto diventa magia come il miglior Harry Potter. Dalho sempre avuto quella sensazione. Mi sembra sempre di guardare una partita di Quidditch, e sotto certi aspetti un po’ lo è.si affrontano due regine del, e vi assicuro che di botte se ne daranno, ma scorreranno anche fiumi di birra nel terzo tempo: in barba al virus.Six: rispetteranno la tradizione? L’ospitalaed entrambi le squadre iniziano la loro avventura del Sei Nazioni a Londra. L’ha vinto 13-6 quando si sono scontrate nell’edizione dello scorso anno. I campioni in carica ...

MoliPietro : Rugby Six Nations: oggi in scena Inghilterra-Scozia - sowmyasofia : Rugby Six Nations: oggi in scena Inghilterra-Scozia - IrlandaOggi : Oggi inizia il #SeiNazioni di #rugby, ma in Irlanda non hanno troppe aspettative sull'Italia. “Finiranno ultimi anc… - _itsashame : @MarcoVerduz Madonna little donkey appena cala un attimo di fisico per via dell'età è costretto a giocare a calcio… - onrugby_it : Six Nations Fantasy Rugby 2021: crea la tua squadra e prova a vincere il Torneo @SeiNazioniRugby @SixNationsRugby -