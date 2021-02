Perugia, tutta la provincia in zona rossa da lunedì. Anche sei comuni del Ternano: l’ordinanza della Regione Umbria (Di sabato 6 febbraio 2021) tutta la provincia di Perugia e sei piccoli comuni del Ternano da lunedì entrano in zona rossa. Lo prevede un’ordinanza che la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, si appresta a firmare. La presidente ha illustrato il provvedimento a tutti i sindaci in una lunga riunione terminata nella serata di sabato. Prevista Anche la chiusura totale di nidi e materne. Le disposizioni avranno validità per due settimane. “Vista la diffusione delle varianti del virus, credo sia importante organizzarci al meglio per proseguire con programmazione la vaccinazione che deve proseguire velocemente senza intoppi. Dunque da lunedì verranno istituite, con ordinanza regionale, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021)ladie sei piccolideldaentrano in. Lo prevede un’ordinanza che la presidente, Donatella Tesei, si appresta a firmare. La presidente ha illustrato il provvedimento a tutti i sindaci in una lunga riunione terminata nella serata di sabato. Previstala chiusura totale di nidi e materne. Le disposizioni avranno validità per due settimane. “Vista la diffusione delle varianti del virus, credo sia importante organizzarci al meglio per proseguire con programmazione la vaccinazione che deve proseguire velocemente senza intoppi. Dunque daverranno istituite, con ordinanza regionale, le ...

