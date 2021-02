“Non sei sola”: entra nella Casa per Dayane Mello. Non se l’aspettava (Di sabato 6 febbraio 2021) Puntata difficile quella del GF Vip di venerdì 5 febbraio 2021. Alfonso Signorini l’ha aperta in lacrime, parlando del lutto di Dayane Mello. “Anche la Casa del Grande Fratello Vip è una Casa come le vostre, perché ha dovuto affrontare il lutto. Quello di Dayane Mello, che ha perso il fratello di 26 anni in un incidente stradale. In un programma di intrattenimento, la morte non può entrarci. Però Dayane ha fatto una scelta: restare nella Casa del GF”, ha detto visibilmente commosso. “L’abbiamo avvisata immediatamente – racconta al pubblico Signorini – e messa in contatto con il papà e il fratello e per il momento, anche per le difficoltà di raggiungere il Brasile a causa della pandemia, Dayane ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Puntata difficile quella del GF Vip di venerdì 5 febbraio 2021. Alfonso Signorini l’ha aperta in lacrime, parlando del lutto di. “Anche ladel Grande Fratello Vip è unacome le vostre, perché ha dovuto affrontare il lutto. Quello di, che ha perso il fratello di 26 anni in un incidente stradale. In un programma di intrattenimento, la morte non puòrci. Peròha fatto una scelta: restaredel GF”, ha detto visibilmente commosso. “L’abbiamo avvisata immediatamente – racconta al pubblico Signorini – e messa in contatto con il papà e il fratello e per il momento, anche per le difficoltà di raggiungere il Brasile a causa della pandemia,ha ...

