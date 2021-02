Napoli | Fabian Ruiz verso il rientro | “Completato l’iter di visite post Covid-19”

MCalcioNews : Napoli: Fabian Ruiz torna ad allenarsi in campo - zazoomblog : UFFICIALE – Napoli Fabian Ruiz ottiene l’idoneità sportiva - #UFFICIALE #Napoli #Fabian #ottiene - FernandoScoppa : Cuadrado a tampone negativo ha subito giocato contro il Napoli. Perché Fabian domani non gioca? #ForzaNapoliSempre… - zazoomblog : Fabian Ruiz completato l’iter post Covid: il comunicato del Napoli - #Fabian #completato #l’iter #Covid: - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA NOTA - SSC Napoli: 'Fabian Ruiz ha completato l'iter di visite post Covid-19, oggi ha svolto allenamento al Training… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Fabian

Tutti disponibili per la partita del Ferraris, tranne i due difensori eRuiz , guarito dal ...Le ore che hanno portato al match di Genova non sono state delle più semplici per il. Nella ...Ruiz ha completato l'iter di visite post Covid presso la clinica Pineta Grande con il dottor Elpidio Pezzella e con il supporto di Luca Trotta della Casa di Cura San Rossore di Pisa.Ruiz era risultato positivo il 16 gennaio, ieri era arrivata la notizia della negatività.Lo spagnolo ex Betis ha ripreso il lavoro al Training Center di Castel Volturno in compagnia del preparatore Francesco Cacciapuoti.Napoli, Fabian Ruiz ha superatol il covid. La nota del club partenopeo: "Completato l’iter di visite post Covid-19" ...