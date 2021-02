Monza ed Empoli si annullano: prosegue la corsa delle due corazzate verso la Serie A (Di sabato 6 febbraio 2021) Le due corazzate della Serie B si annullano. Al Brianteo finisce 1-1. Il Monza riprende l’Empoli su calcio di rigore. Gli ospiti la sbloccano dopo soli 2 minuti con Mancuso, pescato in verticale da Haas. I brianzoli reagiscono e fanno la partita, grazie anche all’asse Boateng-Frattesi particolarmente ispirato. L’Empoli sta chiuso dietro e cerca di colpire in ripartenza. Il Monza crea tante occasioni e Brignoli è costretto a salvare la porta più di una volta. Il secondo tempo inizia sempre con gli uomini di Brocchi in attacco e il gol arriva al 70? su un rigore che pare dubbio, segnato da Boateng. Dopo il pareggio l’Empoli ha l’occasione per riportarsi avanti, poi la partita si spegne, complice anche la stanchezza. L’Empoli sale a 42 ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 6 febbraio 2021) Le duedellaB si. Al Brianteo finisce 1-1. Ilriprende l’su calcio di rigore. Gli ospiti la sbloccano dopo soli 2 minuti con Mancuso, pescato in verticale da Haas. I brianzoli reagiscono e fanno la partita, grazie anche all’asse Boateng-Frattesi particolarmente ispirato. L’sta chiuso dietro e cerca di colpire in ripartenza. Ilcrea tante occasioni e Brignoli è costretto a salvare la porta più di una volta. Il secondo tempo inizia sempre con gli uomini di Brocchi in attacco e il gol arriva al 70? su un rigore che pare dubbio, segnato da Boateng. Dopo il pareggio l’ha l’occasione per riportarsi avanti, poi la partita si spegne, complice anche la stanchezza. L’sale a 42 ...

MondoSportivoIT : Il Monza non accorcia, l’Empoli mantiene le distanze in vetta: analisi di Monza-Empoli - - ACMonza : @KPBofficial gol!?? Il Monza raggiunge l’Empoli nel big match! ???? - qn_lanazione : Monza-Empoli 1-1, per gli azzurri un punto d'oro (ma con rimpianto) - TuttoSalerno : Serie B, 2^ giornata di ritorno: pareggio tra Monza ed Empoli - TUTTOB1 : Serie B, 21a giornata: pari tra Monza ed Empoli nel posticipo delle 16. Ora in campo Pordenone e Venezia -