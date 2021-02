Mondiali a Cortina 2021 | tutto pronto in sicurezza

(Di sabato 6 febbraio 2021) . E’per il via alle gare di sci per la massima competizione di sport invernali Lunedì 8 dunque tutti ai cancelletti per la partenza dei; certo non si pensava a una competizione senza pubblico e con una pandemia in corso. Fortunatamente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Coppa del mondo di sci, al via la nuova stagione Valanga rosa a Soelden, ed è subito podio azzurro Equitazione 2020, il podio parla italiano nel Completo Luca Guercilena difende la sua squadra e Vincenzo Nibali Marquez ancora a casa: salterà anche l’appuntamento di Valencia Johan Bruyneel torna a parlare di Lance Armstrong

zaiapresidente : ?????? MONDIALI DI SCI A CORTINA: QUASI 100 MILIONI DI INVESTIMENTI! ?????? È ufficialmente partito il conto alla… - poliziadistato : Le Dolomiti saranno le grandi protagoniste in questi giorni con Mondiali #scialpino a Cortina D'Ampezzo 8-21 febbra… - ilfoglio_it : Domani nel Foglio Sportivo lunga intervista al presidente del Coni. I Mondiali di sci a Cortina, il prossimo minist… - lavocedelne : RT @TgrVeneto: Si parte il 7 con la cerimonia d'apertura e poi via alle gare #IoSeguoTgr #Cortinadampezzo @RaiSport - MGrava : RT @CorriereAlpi: dall'Olympia alla Vertigine, vecchi e nuovi tracciati all’ombra delle Tofane chiamati ad ospitare le sette discipline iri… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Cortina

...si gioca Italia Francia merce inaugurale del Sei Nazioni gli azzurri del rugby sono da 27 KO consecutivi per lo sci Paris vince la discesa a Garmisch in l'ultima prima deidiquinto ...I riflettori sono tutti puntati sud'Ampezzo. Da lunedi 8 febbraio prendera infatti vita, con la massima attenzione alla sicurezza per evitare contagi, la 46a edizione dei Campionatidi sci alpino. Fino al 21 febbraio ...Su Sportweek il 21enne talento gardenese si racconta verso i Mondiali fra aspettative, la voglia di riscattare i recenti errori, i fumetti giapponesi e un difetto alla vista che gli ha complicato la v ...Dal Lido di Venezia si alza il brand “Veneto The Land of Venice”, una mongolfiera in tour tra i Mondiali di Sci di Cortina 2021 e le capitali del nord Europa per rilanciare il turismo E’ partita quest ...