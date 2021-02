Milan-Crotone, Stroppa: “Soffriremo, ma abbiamo anche armi per far male” (Di sabato 6 febbraio 2021) Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 febbraio 2021) Giovanni, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il. Ecco le sue dichiarazioni Pianeta

sportli26181512 : Pioli punta il Crotone: 'Milan, sei solo a metà salita'. E pungola Tonali...: Pioli punta il Crotone: 'Milan, sei s… - enricoI00 : RT @FraNasato: Secondo Sky Sport Calhanoglu parte dalla panchina: dietro Ibrahimovic con il Crotone lo stesso trio visto contro il Bologna… - ItaSportPress : Crotone, Stroppa: 'Contro il Milan non partiamo sconfitti. La squadra ha risposto bene' - - sportli26181512 : L'ultimo Milan-Crotone a San Siro: cinque 'superstiti' tra i rossoneri: Il 6 gennaio 2018, il Milan di Gattuso supe… - infoitsalute : Bennacer in dubbio per Milan-Crotone! | La rivelazione di Pioli -