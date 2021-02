Michele Bravi incidente stradale: “Ho avuto un angelo al mio fianco” (Di sabato 6 febbraio 2021) Michele Bravi nel 2018 è stato il protagonista di un incidente stradale. incidente che ha strappato via la vita di una donna, Rosanna Colia, di 58 anni. Michele Bravi è noto al pubblico per aver vinto X Factor, portando in scena un brano inedito scritto appositamente per lui da Tiziano Ferro, e per aver collazionato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 6 febbraio 2021)nel 2018 è stato il protagonista di unche ha strappato via la vita di una donna, Rosanna Colia, di 58 anni.è noto al pubblico per aver vinto X Factor, portando in scena un brano inedito scritto appositamente per lui da Tiziano Ferro, e per aver collazionato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

TicketOneIT : ??Annunciate le date di “La Geografia del Buio Tour” di @michele_bravi che partirà da Parma martedì 9 novembre 2021!… - rtl1025 : In diretta su RTL 102.5 @michele_bravi ci racconta del nuovo disco 'La geografia del buio' ???? Segui la diretta… - rtl1025 : ?? Domani, martedì 2 febbraio ? Ore 15.10 ?? Michele Bravi ospite a #TheFlight - messina_oggi : (Michele Bravi in testa alla classifica vendite album e vinili) - - desixotb : qualcuno mi prende i biglietti per il concerto di michele bravi punto di domanda -