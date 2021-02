Marco Travaglio in preda ad una crisi in tv. Si mette le mani in faccia e urla: «Nooo…» (Di sabato 6 febbraio 2021) Marco Travaglio è “il grande sconfitto di questa crisi di governo?”. La domanda arriva da Lilli Gruber al direttore del Fatto quotidiano. Travaglio è ospite in collegamento con Otto e mezzo a La7 e la Gruber chiede: «In questa crisi hai sempre escluso l’ipotesi Mario Draghi. Come replichi alle tante ironie che sono state fatte sul tuo conto?». Travaglio prima sorride con una smorfia, poi risponde un po’ risentito. «Se volessi vincere o perdere in politica, mi candiderei alle elezioni. Non è ho alcune intenzioni, faccio il giornalista. Due anni fa mi ero battuto per un governo Conte con M5S e Pd, mi pare che abbiano dato una discreta prova tanto che ora vorrebbero portare Conte alle prossime elezioni. Ho vinto? No. Ho perso? Nemmeno? Penso di aver detto qualcosa che poi è stato utile ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 febbraio 2021)è “il grande sconfitto di questadi governo?”. La domanda arriva da Lilli Gruber al direttore del Fatto quotidiano.è ospite in collegamento con Otto e mezzo a La7 e la Gruber chiede: «In questahai sempre escluso l’ipotesi Mario Draghi. Come replichi alle tante ironie che sono state fatte sul tuo conto?».prima sorride con una smorfia, poi risponde un po’ risentito. «Se volessi vincere o perdere in politica, mi candiderei alle elezioni. Non è ho alcune intenzioni, faccio il giornalista. Due anni fa mi ero battuto per un governo Conte con M5S e Pd, mi pare che abbiano dato una discreta prova tanto che ora vorrebbero portare Conte alle prossime elezioni. Ho vinto? No. Ho perso? Nemmeno? Penso di aver detto qualcosa che poi è stato utile ...

La7tv : #ottoemezzo Marco #Travaglio: 'Il tabù numero uno dei 5 Stelle è Berlusconi perché è un pregiudicato, nove volte pr… - La7tv : #ottoemezzo Marco #Travaglio: 'Non sappiamo cosa sia il governo Draghi, non sappiamo niente di cosa pensa sui temi… - ricpuglisi : +++ DOPO ANNI TORNA IN TV MARCO TRAVAGLIO +++ - samuele26572 : RT @SecolodItalia1: Marco Travaglio in preda ad una crisi in tv. Si mette le mani in faccia e urla: «Nooo…» - SecolodItalia1 : Marco Travaglio in preda ad una crisi in tv. Si mette le mani in faccia e urla: «Nooo…» -