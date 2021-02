LIVE Snowboard | PGS Bannoye in DIRETTA | iniziano gli ottavi di finale!

Leggi su oasport

9.03 Hofmeister supera Takeuchi col brivido. Appena otto centesimi di secondo il vantaggio della teutonica. 9.01 Keiser supera Dekker per 21 centesimi di secondo nel primo ottavo femminile 9.00 Ci siamo amici di OA Sport, glistanno per iniziare. 8.50 Gli accoppiamenti deglidi finale femminili: Dekker vs Keiser Takeuchi vs Hofmeister Riegler vs Miki Dujmovits vs Joerg Kurochkina vs Loch Zogg vs Hochreiter Schoeffmann vs Nadyrshina Krol vs Bykova 8.45 Gli accoppiamenti deglidi finale maschili: Coratti vs Karlagachev Sarsembaev vs Kwiatkowski Bormolini vs Mastnak Nowaczyk vs Sluev Kim vs Payer Wild vs Felicetti Baumeister vs Fischnaller Loginov vs Sobolev 08.10 Si sono appena concluse le qualificazioni: passano alla fase finale ad