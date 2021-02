LIVE Snowboard, PGS Bannoye in DIRETTA: Bormolini, Coratti e Felicetti volano ai quarti (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.32 Keiser cade e Hofmeister vola senza problemi in semifinale. 9.30 I quarti FEMMINILI Hofmeister vs Keiser Joerg vs Miki Zogg vs Loch Bykova vs Schoeffmann 9.29 Loginov elimina Sobolev nell’ultimo ottavo di finale. 9.28 Non ce la fa, invece, Fischnaller, che viene eliminato per appena quattro centesimi di secondo da Baumeister. 9.26 E anche Felicetti vola ai quarti. Mirko elimina senza problemi Wild. 9.24 Arriva un altro upset: Kim elimina Payer. 9.22 Sluev, dopo un inizio difficile, si rende protagonista di un gran finale e supera Nowaczyk. 9.20 Bormolini BATTE MASTNAK PER UN CENTESIMO DI SECONDO. Maurizio è il secondo azzurro a strappare il pass per i quarti. 9.18 Sarsembaev viene trafitto da un suo stesso errore e ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.32 Keiser cade e Hofmeister vola senza problemi in semifinale. 9.30 IFEMMINILI Hofmeister vs Keiser Joerg vs Miki Zogg vs Loch Bykova vs Schoeffmann 9.29 Loginov elimina Sobolev nell’ultimo ottavo di finale. 9.28 Non ce la fa, invece, Fischnaller, che viene eliminato per appena quattro centesimi di secondo da Baumeister. 9.26 E anchevola ai. Mirko elimina senza problemi Wild. 9.24 Arriva un altro upset: Kim elimina Payer. 9.22 Sluev, dopo un inizio difficile, si rende protagonista di un gran finale e supera Nowaczyk. 9.20BATTE MASTNAK PER UN CENTESIMO DI SECONDO. Maurizio è il secondo azzurro a strappare il pass per i. 9.18 Sarsembaev viene trafitto da un suo stesso errore e ...

