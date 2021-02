LIVE Sinner-Khachanov, ATP Melbourne 1 in DIRETTA: l’azzurro attende l’esito di Travaglia per iniziare (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA, SEMIFINALE ATP CUP 5.38 Buongiorno amici di OA Sport. E’ in corso la prima semifinale tra Stefano Travaglia ed il portoghese Monteiro: l’azzurro si è aggiudicato il primo set per 6-3. A seguire inizierà il match tra Sinner e Khachanov. ATP Melbourne 1, Jannik Sinner sfida Khachanov in semifinale. I precedenti e una rivincita nel mirino–ATP Melbourne 1 2021: Sinner e Travaglia in semifinale, due azzurri sul veloce non ci riuscivano dal 1995–Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la semifinale a Melbourne? Montepremi bassissimo! Buonasera e ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ITALIA-SPAGNA, SEMIFINALE ATP CUP 5.38 Buongiorno amici di OA Sport. E’ in corso la prima semifinale tra Stefanoed il portoghese Monteiro:si è aggiudicato il primo set per 6-3. A seguire inizierà il match tra. ATP1, Janniksfidain semifinale. I precedenti e una rivincita nel mirino–ATP1 2021:in semifinale, due azzurri sul veloce non ci riuscivano dal 1995–Quanti soldi ha guadagnato Jannikcon la semifinale a? Montepremi bassissimo! Buonasera e ...

livetennisit : ATP Melbourne (Great Ocean Road Open): LIVE i risultati con il dettaglio delle Semifinali. In campo Stefano Travagl… - zazoomblog : LIVE Sinner-Kecmanovic 7-6 6-4 in DIRETTA: proiezioni ranking e prossimo avversario in semifinale - #Sinner-Kecman… - infoitsport : LIVE Sinner-Kecmanovic 7-6 6-4 in DIRETTA: proiezioni di classifica e prossimo avversario - zazoomblog : LIVE Sinner-Kecmanovic 7-6 2-3 ATP Melbourne I in DIRETTA: il serbo recupera il break di svantaggio - #Sinner-Kecm… - infoitsport : LIVE Sinner-Kecmanovic 2-1, ATP Melbourne I in DIRETTA: buon inizio al servizio per l'azzurro -