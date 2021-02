Inter, per Vidal contusione al ginocchio sinistro (Di sabato 6 febbraio 2021) Arturo Vidal sostituito all’Intervallo di Fiorentina-Inter Nella vittoria dell’Inter sulla Fiorentina nella ventunesima giornata della Serie A, i nerazzurri devono fare i conti con problemi fisici di Arturo Vidal. Il giocatore cileno, sostituito all’Intervallo del match contro i viola da Gagliardini, ha lasciato il campo a causa di un contusione al ginocchio sinistro come comunicato dal club nerazzurro già durante la serata di ieri. Il cileno, che salterà il ritorno di Coppa Italia causa squalifica, avrà una settimana di tempo per farsi trovare pronto per Inter-Lazio, match della ventiduesima giornata di Serie A. AGGIORNAMENTOArturo #Vidal è stato sostituito al termine del primo tempo ... Leggi su intermagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Arturosostituito all’vallo di Fiorentina-Nella vittoria dell’sulla Fiorentina nella ventunesima giornata della Serie A, i nerazzurri devono fare i conti con problemi fisici di Arturo. Il giocatore cileno, sostituito all’vallo del match contro i viola da Gagliardini, ha lasciato il campo a causa di unalcome comunicato dal club nerazzurro già durante la serata di ieri. Il cileno, che salterà il ritorno di Coppa Italia causa squalifica, avrà una settimana di tempo per farsi trovare pronto per-Lazio, match della ventiduesima giornata di Serie A. AGGIORNAMENTOArturo #è stato sostituito al termine del primo tempo ...

