I miei figli apprendono veloci, io poco per volta: d’altra parte ‘Siamo fatti così’ (Di sabato 6 febbraio 2021) Avete mai fatto i compiti con i vostri figli o, anche, avete semplicemente osservato quale sia la differenza fra il loro ed il vostro modo di cercare un’informazione? A casa mia la situazione è più o meno questa: se io o mia moglie vogliamo essere certi del fatto che il Piemonte sia effettivamente la regione più occidentale d’Italia andiamo a prendere il voluminoso atlante che fa bella mostra di sé sul mobile della sala e lo sfogliamo, magari col gusto di guardare anche dove sono altri piccoli paesini che abbiamo visitato o in cui ci piacerebbe andare; se vogliamo verificare come si dica “spatola” in inglese prendiamo il dizionario e, pagina dopo pagina, arriviamo al punto che ci interessa; se abbiamo un dubbio su chi fosse il presidente del Consiglio nel 1993 proviamo a far ruotare le rotelline della memoria fino a che, magari per tentativi, arriviamo a quel nome ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Avete mai fatto i compiti con i vostrio, anche, avete semplicemente osservato quale sia la differenza fra il loro ed il vostro modo di cercare un’informazione? A casa mia la situazione è più o meno questa: se io o mia moglie vogliamo essere certi del fatto che il Piemonte sia effettivamente la regione più occidentale d’Italia andiamo a prendere il voluminoso atlante che fa bella mostra di sé sul mobile della sala e lo sfogliamo, magari col gusto di guardare anche dove sono altri piccoli paesini che abbiamo visitato o in cui ci piacerebbe andare; se vogliamo verificare come si dica “spatola” in inglese prendiamo il dizionario e, pagina dopo pagina, arriviamo al punto che ci interessa; se abbiamo un dubbio su chi fosse il presidente del Consiglio nel 1993 proviamo a far ruotare le rotelline della memoria fino a che, magari per tentativi, arriviamo a quel nome ...

