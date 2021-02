Governo, Grillo show a vertice M5S: “Ora uniti e compatti” (Di sabato 6 febbraio 2021) Ha parlato a lungo Beppe Grillo -ben 45 minuti- durante il vertice M5S che ha preceduto l’incontro della delegazione pentastellata con il premier incaricato Mario Draghi. Il garante del Movimento, che dovrebbe lasciare Roma già oggi, ha invitato alla compattezza, a “restare uniti” in uno snodo fondamentale per il Movimento. L’incontro è andato “molto bene”, riportano alcuni presenti, cercando di non rivelare molto dell’incontro “altrimenti Beppe si arrabbia…”, spiegano. Ma poi qualcosa trapela. Innanzitutto l’invito di Grillo a “difendere i nostri temi, mettere l’ambiente al centro” dell’agenda Draghi. Anche il premier uscente Giuseppe Conte ha preso la parola, spiegando che ora “sarà importante il perimetro della maggioranza, al momento -ha aggiunto poi su un suo ruolo nel Governo Draghi – non è ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 febbraio 2021) Ha parlato a lungo Beppe-ben 45 minuti- durante ilM5S che ha preceduto l’incontro della delegazione pentastellata con il premier incaricato Mario Draghi. Il garante del Movimento, che dovrebbe lasciare Roma già oggi, ha invitato alla compattezza, a “restare” in uno snodo fondamentale per il Movimento. L’incontro è andato “molto bene”, riportano alcuni presenti, cercando di non rivelare molto dell’incontro “altrimenti Beppe si arrabbia…”, spiegano. Ma poi qualcosa trapela. Innanzitutto l’invito dia “difendere i nostri temi, mettere l’ambiente al centro” dell’agenda Draghi. Anche il premier uscente Giuseppe Conte ha preso la parola, spiegando che ora “sarà importante il perimetro della maggioranza, al momento -ha aggiunto poi su un suo ruolo nelDraghi – non è ...

