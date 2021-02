"Gioca con me o mi uccido", polizia salva 13enne a Varese (Di sabato 6 febbraio 2021) Il gioco consisteva in alcune domande, le cui risposte avrebbero determinato punizioni corporali per chi le poneva. Fino al suicidio. E' una sorta di "challenge online" al contrario quella scoperta dalla... Leggi su feedpress.me (Di sabato 6 febbraio 2021) Il gioco consisteva in alcune domande, le cui risposte avrebbero determinato punizioni corporali per chi le poneva. Fino al suicidio. E' una sorta di "challenge online" al contrario quella scoperta dalla...

borghi_claudio : Rispetto al DEGRADO di conte e gualtieri per me sarà in ogni caso un progresso: se Draghi gioca con noi lavorare co… - capuanogio : #Gasperini spiega che in questa settimana la priorità per l’#Atalanta è la semifinale di ritorno di #CoppaItalia co… - MediasetTgcom24 : 'Gioca con me o mi uccido', polizia salva 13enne di Varese #tagliocuneo - FraRusconi : @westcoastbill Che figura di merda.. intanto #ElonMusk gioca con dogecoin e le cripto.. - FEMsrl : 'Gioca con me o mi uccido', polizia salva 13enne di Cuneo da sfida social grazie alla denuncia di una coetanea… -