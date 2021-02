GF Vip, Stefania Orlando in crisi: “In Puntata dovrò tradire qualcuno…” (Di sabato 6 febbraio 2021) Stefania Orlando in forte crisi al GF Vip 5 La finalissima del primo di marzo si avvicina sempre di più. Per questo motivo i coinquini della casa del Grande Fratello Vip 5 da ora in poi sono consapevoli che dovranno nominare anche persone a loro care. Ad esempio, Stefania Orlando è molto preoccupata per il prossimo appuntamento del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, confessando a Giulia Salemi che per lei sarà dura tradire la fiducia dei suoi compagni di viaggio. La conduttrice si confida con Giulia Salemi Sempre se i gieffini non vogliono andare prima per via del lutto di Dayane Mello, il Grande Fratello Vip 5 terminerà il prossimo primo marzo. Dopo mesi di alleanze e coalizioni, da ora in poi gli inquilini saranno costretti a tradirle per arrivare alla ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 6 febbraio 2021)in forteal GF Vip 5 La finalissima del primo di marzo si avvicina sempre di più. Per questo motivo i coinquini della casa del Grande Fratello Vip 5 da ora in poi sono consapevoli che dovranno nominare anche persone a loro care. Ad esempio,è molto preoccupata per il prossimo appuntamento del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, confessando a Giulia Salemi che per lei sarà durala fiducia dei suoi compagni di viaggio. La conduttrice si confida con Giulia Salemi Sempre se i gieffini non vogliono andare prima per via del lutto di Dayane Mello, il Grande Fratello Vip 5 terminerà il prossimo primo marzo. Dopo mesi di alleanze e coalizioni, da ora in poi gli inquilini saranno costretti a tradirle per arrivare alla ...

