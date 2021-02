Gf vip 5 | Denis Dosio ammette la verità | “Ecco perchè sono stato escluso dal tributo a Dayane Mello”

(Di sabato 6 febbraio 2021)non èpresente durante la puntata del GF VIP del 5 Febbraio 2021 e non ha potuto mostrare la sua vicinanza a, così si è sfogato sui social spiegando il motivo per cui è successo tutto ciò. Lo ha fatto attraverso una serie di post pubblicati su Instagram in cui si dice fortemente dispiaciuto e di sentirsi ingiustamentedalla puntata-dedicata al dolore della modella brasiliana, chiarendo così di aver ricevuto un netto rifiuto da parte della produzione del reality a prendere parte alla nota diretta del Gf vip 5, vista la sua squalifica dal gioco. Una rivelazione che divide molto l’opinione pubblica e di cui vi parliamo di seguito.contrario alla sua assenza al ...

stato uno dei concorrenti di questa quinta edizione del Grande FratelloDosio. Entrato nel corso della prima puntata del reality, il giovane influencer ha facilmente catturato l'interesse di tutto. E, soprattutto, è riuscito, in un vero e proprio batter baleno, ...Dosio, uno dei primi concorrenti ad essere espulso dal GFa causa di una presunta bestemmia. Ma in un momento così delicato in cui quello che conta è ben altro rispetto alle dinamiche del ...Nina Palmieri conduce Naked Attraction Italia: «Concorrenti nudi senza pregiudizi. Le Iene? Torno presto». Arriva su Discovery+ il dating show, caso televisivo ...E’ quello che sta succedendo in questi giorni alla concorrente Dayane Mello, la modella brasiliana che ha appena perso in un incidente stradale in Brasile il fratello Lucas. LEGGI ANCHE>>>>GF Vip, ria ...