Genoa-Napoli 2-1 | Serie A 2021 | Pandev trascina i liguri alla terza vittoria consecutiva | brutto k o per i campani

(Di sabato 6 febbraio 2021) Prosegue imperterrita la cavalcata del nuovodi Brdini, capace di conquistare quest’oggi lain campionato nell’anticipo valevole per la ventunesima giornata dellaA 2020-di calcio maschile. La compagine ligure si è imposta con il punteggio di 2-1 sul, costretto ad incassare così il secondo k.o. negli ultimi tre incontri disputati (in campionato) a testimonianza di un periodo abbastanza difficile caratterizzato da numerose assenze ed in generale da un ambiente poco sereno. Il Grifone, grazie al successo casalingo odierno, ottiene il quinto risultato utile di seguito nella massimae si porta addirittura in undicesima piazza a quota 24 punti, con un margine provvisorio di 9 ...

Gennaro Gattuso, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il: le sue dichiarazioniCommenta per primo2 - 1 (primo tempo 2 - 0) Marcatori: 11' e 26' pt Pandev (G); 35' st Politano (N). Assist: 11' pt Badelj (G), 26' pt Zajc (G).(3 - 5 - 2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito;...Ospina sv - Non può nulla sui due gol di Pandev che arriva da sotto misura. Per il resto qualche rischio in uscita per eludere la pressione e poco altro. Di Lorenzo 6,5 - Non va ...A margine del match contro il Napoli, deciso proprio dalla sua doppietta, Goran Pandev ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Siamo contenti - ha dichiarato l'attaccante del Genoa -, abbiamo fatto una ...