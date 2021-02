Gattuso: “Non posso rimproverare nulla alla squadra, ci gira male” (Di domenica 7 febbraio 2021) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la brutta sconfitta contro il Genoa “Oggi è la stessa partita dello Spezia. Gli errori ci sono, ma giocare ogni tre giorni è difficile, non c’è tempo per lavorare. Oggi bisogna fare i complimenti alla squadra, abbiamo fatto tutto noi, ci siamo fatti due gol da soli. Tante partite fotocopia e fa male” La colpa di questi errori? “È una questione anche di postura se vai a vedere il primo gol. Le difficoltà non le stiamo avendo solo noi. Per giocare in un certo modo bisogna lavorarci, ma stiamo solo recuperando e giocando” Cosa è mancato? “Siamo entrati tante volte in area e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non posso rimproverare nulla alla squadra” Bisogna ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) Il tecnico del Napoli Rinoè intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la brutta sconfitta contro il Genoa “Oggi è la stessa partita dello Spezia. Gli errori ci sono, ma giocare ogni tre giorni è difficile, non c’è tempo per lavorare. Oggi bisogna fare i complimenti, abbiamo fatto tutto noi, ci siamo fatti due gol da soli. Tante partite fotocopia e fa” La colpa di questi errori? “È una questione anche di postura se vai a vedere il primo gol. Le difficoltà non le stiamo avendo solo noi. Per giocare in un certo modo bisogna lavorarci, ma stiamo solo recuperando e giocando” Cosa è mancato? “Siamo entrati tante volte in area e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non” Bisogna ...

capuanogio : Il #Napoli sconfitto per la 7° partita su 20 in campionato e ripartirà il processo a #Gattuso. Ma alzi la mano chi… - annatrieste : Ma i più belli sono quelli che 'la colpa non è di Gattuso' 'la colpa non è dei giocatori' 'la colpa non è di De Lau… - Eurosport_IT : COLPACCIO GENOA ???? La doppietta di Pandev affonda il Napoli di Gattuso: Politano non basta agli azzurri ???… - MundoNapoli : Gennaro Gattuso: “Non ho nulla da recriminare alla squadra” - l_honestly : @SkySport @DAZN_IT #Gattuso mente chiacchierate amabilmente potreste riparlare dello sfaccimma di rigore non dato???? ???????? #GenoaNapoli -