Endorsement di Salvini a Draghi Sintonia sullo sviluppo del Paese

(Di sabato 6 febbraio 2021) "E' stato un confronto interessante e stimolante sui temi e sull'idea di Italia che per diversi aspetti coincide. Noi non poniamo condizioni né su persone né su idee nè su Movimenti. E' un momento in cui il bene deldeve superare l'interesse personale e partitico" Segui su affaritaliani.it

SmorfiaDigitale : Le molte idee della Lega sul governo Draghi: gli aut-aut di Salvini, l'endorseme... - luisamosello : RT @flaviaamabile: E Salvini fece inversione a Ue #consultazioni #Salvini #draghiPremier - qui_finanza : Governo Draghi, lavori in corso: M5S apre, Lega al bivio Ma Salvini avvisa: 'O noi o loro'. Ieri, intanto, è arriva… - fangbianmen : Con draghi assisteremo alla caduta del salvinismo , Giorgietti e Zaia da tempo lo maldigeriscono, il padroncino Bon… - QPeriscopica : RT @flaviaamabile: E Salvini fece inversione a Ue #consultazioni #Salvini #draghiPremier -

Ultime Notizie dalla rete : Endorsement Salvini

I più oltranzisti sono per il no, ma si tratta di una decina di ortodossi, la maggior parte fanno riferimento a Di Battista, soprattutto ora che Conte ha fatto l'per l'ex banchiere. 'Ogni ...Poiché, a questa sfida il 'primo partito italiano' deve partecipare, rimarcache osserva '... Chiaro l'al premier incaricato da FI. Come ribadisce Tajani, va nella direzione di quel ...Dai parlamentari ai consiglieri regionali, crescono i sostenitori del dialogo. Patuanelli sceglie il basso profilo nell’attesa del vertice con il leader Grillo ...Matteo Salvini mette in chiaro che l'appoggio della Lega è imprescindibile dalla presenza di ministri del partito di via Bellerio in ...