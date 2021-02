Da Visco appello per coesione: con Recovery e riforme crescita sopra le stime e spread che può calare ancora (Di sabato 6 febbraio 2021) Se al Next generation Eu si accompagneranno le riforme la crescita potrà essere superiore alle previsioni, sostiene il governatore della Banca d'Italia Leggi su tg.la7 (Di sabato 6 febbraio 2021) Se al Next generation Eu si accompagneranno lelapotrà essere superiore alle previsioni, sostiene il governatore della Banca d'Italia

MRGUMEDE40 : RT @tempoweb: Recovery e riforme, Draghi può ripartire dall'appello di Visco #ignaziovisco #mariodraghi #iltempoquotidiano - tempoweb : Recovery e riforme, Draghi può ripartire dall'appello di Visco #ignaziovisco #mariodraghi #iltempoquotidiano… - zazoomblog : Da Visco appello per coesione: con Recovery e riforme crescita sopra le stime e spread che può calare ancora -… - paoloangeloRF : L'appello di Visco: 'Ritrovare coesione per riprendere la via dello sviluppo' - DividendProfit : L’appello di Visco: “Ritrovare coesione per riprendere la via dello sviluppo” -