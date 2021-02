Covid: in ospedale Fiera Milano prove su tempi vaccinazioni (Di sabato 6 febbraio 2021) Dalle 9 alle 18 oggi e domani: sono questi i tempi per fare, all'ospedale in Fiera di Milano, la seconda dose del vaccino anti - Covid a circa 2.360 soccorritori. Una prova che servirà a capire quali ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 6 febbraio 2021) Dalle 9 alle 18 oggi e domani: sono questi iper fare, all'indi, la seconda dose del vaccino anti -a circa 2.360 soccorritori. Una prova che servirà a capire quali ...

Dalle 9 alle 18 oggi e domani: sono questi i tempi per fare, all'ospedale in Fiera di Milano, la seconda dose del vaccino anti - covid a circa 2.360 soccorritori. Una prova che servirà a capire quali sono i tempi tecnici in vista della fase 2 della campagna ...

Covid, 'fino a 100 bambini ricoverati ogni settimana in Uk con sindrome multisistemica Pims'

Leggi Anche Covid, dopo 14 giorni di rianimazione 12enne dimesso e guarito. Ospedale Meyer di Firenze: 'Ha rischiato la vita. Ora è a casa' Quanto alle caratteristiche dei bimbi colpiti, secondo una ...

Covid, nessuna tregua nei contagi E muore una donna in ospedale LA NAZIONE Coronavirus, focolaio in Gastroenterologia al policlinico S.Orsola di Bologna

BOLOGNA - Dieci casi di positività al coronavirus fra operatori e ricoverati nel reparto di Gastroenterologia del policlinico S.Orsola di Bologna. "A seguito dello screening sui pazienti ricoverati ch ...

"Noi non ci vaccineremo. Ecco il perché. A Padova il banchetto dei 3V

PADOVA. «Non siamo contro il vaccino, semplicemente non vogliamo che ci venga imposto dallo Stato». Corrado, padovano di 59 anni, è uno degli attivisti del movimento 3V che sabato mattina ha animato u ...

