Covid e golf | possibile riapertura dei circoli in Inghilterra

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ilinpotrebbe ripartire durante il mese di marzo nonostante il, lo riporta il The Times in un articolo pubblicato in data 5 febbraio. L’occasione giusta per annunciarlo potrebbe essere il 22 febbraio, giorno nel quale Boris Johnson dovrebbe aggiornare i cittadini sulla situazione inerente al Coronavirus. Ilnel Regno Unito non frena il desiderio diLa chiusura deiclub inglesi imposta dal lockdown ha suscitato molte critiche, tanto da creare una petizione che ha raggiunto 132.000 firme in poche ore nel mese di gennaio. L’iniziativa (della quale vi abbiamo parlato in questo articolo) è stata discussa in Parlamento ma non ha prodotto risultati, almeno in, dato che in Scozia irisultano ...