Champions League 21/24, a Sky 121 partite su 137. Le restanti 16 ad Amazon

Assegnati i diritti TV della Champions League per il triennio 21/24 E' Sky ad aggiudicarsi per il triennio 21/24 i diritti TV per la trasmissione in esclusiva di 121 partite su 137 a stagione. Le restanti 16 partite saranno trasmesse da Amazon. Oltre alla partite della massima competizione europea per club, l'emittente satellitare si è aggiudicata, sempre per lo stesso triennio, anche i diritti TV per tutta l'Europa League e per tutta la Conference League. "Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto – ha detto Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky – . I nostri abbonati potranno ancora vivere per i prossimi 3 anni le sfide tra le più grandi squadre europee, con i migliori campioni in campo a ...

