Calcio in lutto | morto suicida Santiago Garcia

(Di sabato 6 febbraio 2021)inper la scomparsa di: l’ex attaccante del Godoy Cruz si sarebbe tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco Mondo delinper la scomparsa diquesta mattina nella propria abitazione di Mendoza, in Argentina. Il 30enne uruguaiano si sarebbe tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco. Ex attaccante del Godoy Cruz,soffriva da tempo di un’acuta depressione. Leggi sunews24.com

PRATOLA PELIGNA.nelpeligno. È morto a Montesilvano, stroncato da un malore improvviso all'età di 58 anni, Mario Ramunno , ex giocatore del Pratola e del Raiano. Originario della frazione Badia di ...alla Como Women: è morto il coordinatore delle giovanili Italo Presutti Un grande dolore ha colpito la Como Women e tutto il mondo delfemminile comasco. E' mancato infatti a soli 61 ...Una notizia luttuosa ha colpito il Como Women, la società di calcio femminile cittadina. È infatti scomparso a 61 anni Italo Presutti, coordinatore del settore giovanile del club lariano, figura di ri ...Il calcio sudamericano in lutto per la morte di Santiago Damian Garcia Correa, soprannominato "Morro", attaccante uruguaiano del Godoy Cruz, formazione del campionato argentino. A quanto si apprende, ...