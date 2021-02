Berrettini-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Cup 2021 (Di sabato 6 febbraio 2021) Matteo Berrettini ha trascinato l’Italia in finale di Atp Cup 2021, con la complicità di Fabio Fognini, superando l’ostico Roberto Bautista Agut in semifinale. L’Italia ha dunque sconfitto la Spagna e affronterà la Russia all’ultimo atto del torneo per nazioni. Berrettini dovrà vedersela con Daniil Medvedev, recentemente superiore ad Alexander Zverev (Germania). Il match andrà in scena domenica 7 febbraio, con orario ufficiale da definire, come secondo incontro della serie. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky Sport), con annesso live streaming su SuperTennis.tv. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match, con particolare ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Matteoha trascinato l’Italia indi Atp Cup, con la complicità di Fabio Fognini, superando l’ostico Roberto Bautista Agut in semi. L’Italia ha dunque sconfitto la Spagna e affronterà la Russia all’ultimo atto del torneo per nazioni.dovrà vedersela con Daniil, recentemente superiore ad Alexander Zverev (Germania). Il match andrà in scena domenica 7 febbraio, conufficiale da definire, come secondo incontro della serie. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky Sport), con annesso livesu SuperTennis.tv. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match, con particolare ...

