Attacchi (di colleghi) a Karima Moual per la sua partecipazione a 'Dritto e rovescio'

Minacce e insulti violenti sui social: la macchina dell'odio ha colpito, ancora una volta, la collega Karima Moual, bersaglio di un gravi attacchi sui social dopo la sua partecipazione e 'Dritto e rovescio'. 'Disturbata mercatara', 'racconta palle', 'gallina, 'vaiasse' sono alcune delle espressioni sessiste e razziste, nei suoi ...

Il conflitto del Partito Repubblicano fra Camera e Senato non impedisce a Biden di governare

... asserendo che l'allora presidente era responsabile per gli attacchi ma ha cambiato musica ...mozione che espellerebbe Greene completamente dalla Camera ma il requisito di 2/3 dei voti dei suoi colleghi ...

La capillare attività di controllo nel territorio esercitata nella bassa reggiana congiunta all’intuizione investigativa dei componenti della pattuglia di Fabbrico, ha permesso questa notte di sventar ...

La sindaca Giuliano su fb: "Basta attacchi sessisti"

Duro sfogo su Facebook del sindaco di Vado, Monica Giuliano. "Contro di me attacchi sessisti di omuncoli che sanno solo vomitare sentenze". Scrive Giuliano: "Sono trascorsi più di 20 anni da quando so ...

