ATP Melbourne 1, quante posizioni guadagna Stefano Travaglia con la finale? L’azzurro è top60 del ranking ATP! (Di sabato 6 febbraio 2021) La prima finale della carriera di Stefano Travaglia è un tributo a tutti gli sforzi effettuati nel corso di una traiettoria agonistica non lineare, segnata da due importanti infortuni che gli hanno fatto perdere complessivamente due anni buoni. Dopo aver sconfitto il brasiliano Thiago Monteiro, per l’ascolano si sono aperte le porte dei primi 60 del mondo, arrivando esattamente proprio a questa posizione di classifica con i 1024 punti guadagnati. E’ già un guadagno di 11 posizioni rispetto a quando aveva iniziato a giocare a Melbourne; naturalmente questo è il suo best ranking, che però è ancora migliorabile. Se, infatti, vincesse con Jannik Sinner o Karen Khachanov (la cui semifinale, nel momento in cui scriviamo, è in corso), si aprirebbero ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) La primadella carriera diè un tributo a tutti gli sforzi effettuati nel corso di una traiettoria agonistica non lineare, segnata da due importanti infortuni che gli hanno fatto perdere complessivamente due anni buoni. Dopo aver sconfitto il brasiliano Thiago Monteiro, per l’ascolano si sono aperte le porte dei primi 60 del mondo, arrivando esattamente proprio a questa posizione di classifica con i 1024 puntiti. E’ già un guadagno di 11rispetto a quando aveva iniziato a giocare a; naturalmente questo è il suo best, che però è ancora migliorabile. Se, infatti, vincesse con Jannik Sinner o Karen Khachanov (la cui semi, nel momento in cui scriviamo, è in corso), si aprirebbero ...

