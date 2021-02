Atp Melbourne 1: prima finale per Travaglia, battuto Monteiro in due set (Di sabato 6 febbraio 2021) Stefano Travaglia conquista la prima finale in carriera nel circuito maggiore. Il marchigiano supera Thiago Monteiro in due set con il punteggio di 6-3 6-4 nella semifinale del torneo Atp di Melbourne 1 – Great Ocean Road Open 2021, avanzando all’atto conclusivo dove incontrerà il vincitore della seconda semifinale, che vede in questo momento in campo l’azzurro Jannik Sinner e il russo Karen Khachanov. Un’altra grande prestazione per Travaglia, che fin qui aveva battuto anche Roberto Carballes Baena, Sam Querrey, Aleksandr Bublik e Hubert Hurkacz. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Stefanoconquista lain carriera nel circuito maggiore. Il marchigiano supera Thiagoin due set con il punteggio di 6-3 6-4 nella semidel torneo Atp di1 – Great Ocean Road Open 2021, avanzando all’atto conclusivo dove incontrerà il vincitore della seconda semi, che vede in questo momento in campo l’azzurro Jannik Sinner e il russo Karen Khachanov. Un’altra grande prestazione per, che fin qui avevaanche Roberto Carballes Baena, Sam Querrey, Aleksandr Bublik e Hubert Hurkacz. SportFace.

