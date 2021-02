Anticorpi monoclonali contro il Covid: via libera del ministro Speranza (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo il sì dell'Aifa, arrivato tra le polemiche, si era incagliato tutto per il nodo dei costi: impossibile determinare in anticipo la spesa. Il ministero, per non stoppare la sperimentazione, sceglie la strada della procedura di emergenza Leggi su repubblica (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo il sì dell'Aifa, arrivato tra le polemiche, si era incagliato tutto per il nodo dei costi: impossibile determinare in anticipo la spesa. Il ministero, per non stoppare la sperimentazione, sceglie la strada della procedura di emergenza

RobertoBurioni : Per uno come me, che dal 1986 si occupa di anticorpi monoclonali umani, vedere l’attuale litigio pubblico su questo… - robersperanza : Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità ho fi… - ladyonorato : Precisazione che evidenzia ancor più l’asservimento italiano alla supremazia dell’UE... potevano approvare autonoma… - Laurabarby : RT @robersperanza: Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità ho firmato… - ottopagine : Covid, il Governo autorizza gli anticorpi monoclonali -

In attesa di raggiungere l'immunità di gregge attraverso la somministrazione del vaccino e di poter contare sulle cure con gli anticorpi monoclonali, tanto dipende e dipenderà ancora da ciascuno di ...

