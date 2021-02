Amici | ricordate il ballerino Leonardo? Eccolo oggi a 36 anni

Leggi su solonotizie24

(Di sabato 6 febbraio 2021) VidiFumarola,che conquistò il pubblico della prima edizione didi Maria De Filippi? Forte del successo di programmi come, Uomini e Donne e C’è posta per te, Maria De Filippi nel 2001 ha avuto un’altra intuizione vincente: un talent sulla danza e sul canto dedicato ai ragazzi. Quel programma prese il nome di Saranno Famosi, preso in prestito dal film e dalla serie tv americane che parlavano proprio di giovani talenti. Nel nome non c’era solo la citazione del fortunato concept, ma l’idea di costruire una scuola televisiva in cui mettere in mostra le abilità di quei giovani che desideravano sfondare nel mondo dello spettacolo. Un’idea che anticipava di qualche anno l’era dei talent in cui ci troviamo tutt’ora e della quale forse sentiamo il ...