Addio a Christopher Plummer | l’indimenticabile capitano Von Trapp di «Tutti insieme appassionatamente»

(Di sabato 6 febbraio 2021) Per i più giovani sarà il Paul Getty che ha rimpiazzato Kevin Spacey in Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott; per tutti gli altri sarà per sempre il capitano Von Trapp di quel classico senza tempo che è Tutti insieme appassionatamente: Christopher Plummer, attore di lungo corso, signore dal fascino sempreverde, si spegne all’età di 91 anni nella sua casa nel Connecticut, confortato fino all’ultimo dalla moglie Elaine Taylor, al suo fianco da 53 anni. L’annuncio della scomparsa arriva la sera del 4 febbraio dalla sua agenzia Icm Partners, portando Hollywood a piangere un altro pezzo da novanta in un anno e mezzo pieno di addii che non avremmo mai voluto dare.

... racconta la diagnosi di spettro autistico che ha ricevuto il figlio, di soli cinque ... Non penso sia undefinitivo'.MaPlummer non era affatto finito. Aveva conquistato l'Oscar con Beginners Dopo esser stato candidato nel 2010 per The Last Station , nel 2012 aveva conquistato l'Oscar come miglior non ...Addio a Christopher Plummer: è morto nella sua casa del Connecticut a 91 anni l’attore canadese del musical Tutti insieme appassionatamente (era il papà dei sette bambini che si ritrovavano con la tat ...Addio a Christopher Plummer: l'attore canadese di "Tutti Assieme Appassionatamente" e "All The Money of the World", e' morto nella sua casa del Connecticut a 91 anni. Plummer aveva vinto un Oscar nel ...