Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2021 ore 18 | 15

(Di venerdì 5 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 5 FEBBRAIOORE 18:05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAFIUMICINO E LANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA TRA LE USCITE CASSIA ED APPIA IN ANCHE PER INCIDENTE PER LAVORI LUNGHE CODE SULLA A91FIUMICINO TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE EUR MENTRE SULLA DIRAMAZIONENORD PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA NOMENTANA TRA MENTANA E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA TRA SETTEBAGNI E LA TENUTA SANTA COLOMBA E PIU AVANTI TRA FONTE ...