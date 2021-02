Velletri, gira senza assicurazione e con coltello nel sedile: 53enne nei guai (Di venerdì 5 febbraio 2021) Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un auto con un 53enne alla guida. L’uomo è subito apparso nervoso e così gli uomini del commissariato Velletri, diretto da Luca De Bellis, insospettiti da questo atteggiamento, hanno guardato attentamente, anche se dall’esterno, dentro la macchina e si sono accorti che una lama spuntava da sotto il sedile lato passeggero. Quando i poliziotti gli hanno chiesto di mostrargli cosa avesse sotto il sedile, lui ha estratto un coltello con manico lungo 13 cm e lama 20 cm ed una mannaia con il manico della stessa lunghezza di quello del coltello e lama di 17 cm. Accompagnato negli uffici di Polizia, al termine degli accertamenti è risultato anche che la macchina era sprovvista di copertura ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 febbraio 2021) Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un auto con unalla guida. L’uomo è subito apparso nervoso e così gli uomini del commissariato, diretto da Luca De Bellis, insospettiti da questo atteggiamento, hanno guardato attentamente, anche se dall’esterno, dentro la macchina e si sono accorti che una lama spuntava da sotto illato passeggero. Quando i poliziotti gli hanno chiesto di mostrargli cosa avesse sotto il, lui ha estratto uncon manico lungo 13 cm e lama 20 cm ed una mannaia con il manico della stessa lunghezza di quello dele lama di 17 cm. Accompagnato negli uffici di Polizia, al termine degli accertamenti è risultato anche che la macchina era sprovvista di copertura ...

