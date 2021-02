Ufficiale: doppio colpo Lucchese, arrivano Pellegrini e Maestrelli (Di venerdì 5 febbraio 2021) doppio colpo per la Lucchese: si aggiungono i difensori Eros Pellegrini e Andrea Maestrelli all’attuale rosa. Ecco la nota della società: “La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Eros Pellegrini, difensore (classe ’90) ed Andrea Maestrelli, difensore (classe ’98).Pellegrini può vantare oltre 160 presenze in Serie C con le maglie, tra le altre, di Siena, Carpi e Pordenone. Nella stagione in corso era in forza al Catania Calcio, nel girone C della medesima categoria. Difensore esperto ed affidabile, sarà a disposizione di mister Lopez già dall’allenamento odierno ed indosserà la maglia numero 29.Maestrelli è un difensore dotato di grande fisicità, abile ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 febbraio 2021)per la: si aggiungono i difensori Erose Andreaall’attuale rosa. Ecco la nota della società: “La società1905 comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Eros, difensore (classe ’90) ed Andrea, difensore (classe ’98).può vantare oltre 160 presenze in Serie C con le maglie, tra le altre, di Siena, Carpi e Pordenone. Nella stagione in corso era in forza al Catania Calcio, nel girone C della medesima categoria. Difensore esperto ed affidabile, sarà a disposizione di mister Lopez già dall’allenamento odierno ed indosserà la maglia numero 29.è un difensore dotato di grande fisicità, abile ...

matteo_turri : RT @ChiaraPi82: @RobiVil @PiazzapulitaLA7 @corradoformigli @Aifa_ufficiale Ma di cosa stiamo parlando? US ha tasso letalità al 50% di quell… - ChiaraPi82 : @RobiVil @PiazzapulitaLA7 @corradoformigli @Aifa_ufficiale Ma di cosa stiamo parlando? US ha tasso letalità al 50%… - ale61447101 : RT @Sonia_Eyes_Real: 'Doppio Senso Night' va in onda in diretta il venerdi a partire dalle ore 23 su PrimaFree e contemporaneamente in stre… - buttyroxi : @Michele05315617 Smetti di usare il doppio # che non c’è proprio niente da dire sui zorzando e ti resti su quello u… - Batwayne82Queen : RT @Sonia_Eyes_Real: 'Doppio Senso Night' va in onda in diretta il venerdi a partire dalle ore 23 su PrimaFree e contemporaneamente in stre… -