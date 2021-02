Turchia, Erdogan contro movimento LGBT e studenti in protesta: “Terroristi, non permetteremo un altro Gezi” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha condannato il movimento LGBTQI+, definendolo incompatibile con i valori del paese e paragonando i manifestanti studenteschi ai “Terroristi”, dopo che le manifestazioni dei giovani durate ormai più di un mese hanno scosso il governo. Questa settimana più di 300 studenti, insieme ai loro sostenitori, sono stati arrestati a Istanbul e nella capitale Ankara in alterchi sempre più violenti. Le proteste sono scoppiate per la prima volta dopo che Erdogan ha nominato la lealista del partito Melih Bulu a capo dell’élite dell’Università Bogazici di Istanbul all’inizio dell’anno. La nomina ha creato scalpore perché gli studenti l’hanno vista come un tentativo di Erdogan per centralizzare il controllo ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il presidente turco, Recep Tayyip, ha condannato ilQI+, definendolo incompatibile con i valori del paese e paragonando i manifestanti studenteschi ai “”, dopo che le manifestazioni dei giovani durate ormai più di un mese hanno scosso il governo. Questa settimana più di 300, insieme ai loro sostenitori, sono stati arrestati a Istanbul e nella capitale Ankara in alterchi sempre più violenti. Le proteste sono scoppiate per la prima volta dopo cheha nominato la lealista del partito Melih Bulu a capo dell’élite dell’Università Bogazici di Istanbul all’inizio dell’anno. La nomina ha creato scalpore perché glil’hanno vista come un tentativo diper centralizzare illlo ...

