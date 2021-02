Trova la sua ex su Tinder e la segue durante un appuntamento: morta una ragazza di 28 anni (Di venerdì 5 febbraio 2021) . Accade nel Regno Unito, dove una giovane 28enne è stata aggredita dall’ex fidanzato dopo che lui ha scoperto il suo profilo su Tinder. La ragazza, dopo essere uscita dalla relazione violenta, aveva iniziato a frequentare un’altra persona incontrata sull’app per appuntamenti. L’ex fidanzato li ha pedinati durante una serata al pub ed ha poi aggredito la giovane, uccidendola con 23 coltellate. Ha pugnalato la sua ex fidanzata 23 volte dopo aver saputo che sarebbe andata a un appuntamento con un altro uomo incontrato su Tinder. La vittima è una ragazza di 28 anni, operatrice sulle navi da Crociera. Cristina Ortiz-Lozano è stata pedinata dall’ex fidanzato e uccisa dopo il suo appuntamento: il tutto è stato registrato dalle telecamere a circuito chiuso ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021) . Accade nel Regno Unito, dove una giovane 28enne è stata aggredita dall’ex fidanzato dopo che lui ha scoperto il suo profilo su. La, dopo essere uscita dalla relazione violenta, aveva iniziato a frequentare un’altra persona incontrata sull’app per appuntamenti. L’ex fidanzato li ha pedinatiuna serata al pub ed ha poi aggredito la giovane, uccidendola con 23 coltellate. Ha pugnalato la sua ex fidanzata 23 volte dopo aver saputo che sarebbe andata a uncon un altro uomo incontrato su. La vittima è unadi 28, operatrice sulle navi da Crociera. Cristina Ortiz-Lozano è stata pedinata dall’ex fidanzato e uccisa dopo il suo: il tutto è stato registrato dalle telecamere a circuito chiuso ...

