«TikTok più sicuro di Instagram, una volta mi hanno rimosso un video perché mostravo un paio di forbici» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il blocco TikTok per i minori di 13 anni sta creando parecchio tumulto per gli utenti ma anche per gli influencer. Abbiamo parlato con Pierangelo Greco, giovanissimo TikToker che ha cominciato la sua attività per gioco dodici mesi fa ed è diventato noto per i suoi make-up. Grazie al suo profilo TikTok ha cominciato a lavorare con aziende cosmetiche ed è diventato content creator in ambito social per Mondadori. La confusione – come l'ha definita lui – che si è creata in questi ultimi giorni su TikTok ha portato al blocco di una collaborazione con Shein visti tutti i problemi con follower e visualizzazioni registrati negli ultimi giorni. LEGGI ANCHE >>> Dal 9 febbraio TikTok bloccherà tutti gli utenti che non hanno confermato la loro età Pierangelo Greco e il «calo esponenziale ...

