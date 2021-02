Testo di Amore Di Mezzo di Junior Cally, una ballata rap sull’amore al capolinea (Di venerdì 5 febbraio 2021) Amore Di Mezzo di Junior Cally è un ritorno inaspettato. La partecipazione al Festival di Sanremo 2020 del rapper con il brano No Grazie è ricordata principalmente per le polemiche sulla sua carriera, ma la potenza del brano e la forte denuncia sociale presente nel Testo avevano messo d’accordo un po’ tutti. Oggi Antonio Signore – questo il nome di battesimo – ritorna con una vena malinconica e ci canta una canzone d’Amore. Se No Grazie aveva il groove di Personal Jesus dei Depeche Mode – tanto da ispirare un produttore a inventarsi un mash-up tra i due brani – e di 90min di Salmo, Amore Di Mezzo di Junior Cally si presenta con un 6/8 danzante che nelle dinamiche, per certi versi, attinge dal blues più disimpegnato ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021)Didiè un ritorno inaspettato. La partecipazione al Festival di Sanremo 2020 del rapper con il brano No Grazie è ricordata principalmente per le polemiche sulla sua carriera, ma la potenza del brano e la forte denuncia sociale presente nelavevano messo d’accordo un po’ tutti. Oggi Antonio Signore – questo il nome di battesimo – ritorna con una vena malinconica e ci canta una canzone d’. Se No Grazie aveva il groove di Personal Jesus dei Depeche Mode – tanto da ispirare un produttore a inventarsi un mash-up tra i due brani – e di 90min di Salmo,Didisi presenta con un 6/8 danzante che nelle dinamiche, per certi versi, attinge dal blues più disimpegnato ...

