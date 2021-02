Serie A | Fiorentina-Inter 0-2 | nerazzurri momentaneamente a +1 dal Milan

OptaPaolo : 2 - L’#Inter ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal 2013/14,… - OptaPaolo : 2 - Aleksandr #Kokorin è il secondo giocatore russo a giocare un match di Serie A con la Fiorentina nell'era dei tr… - TuttoMercatoWeb : Fiorentina, Commisso: 'Il Viola Park sarà il più bello e costoso centro sportivo d'Italia' - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Prima #Barella e poi #Perisic: #FiorentinaInter 0-2 e vetta in attesa di #MilanCrotone ??????? - umbertodicanito : RT @OptaPaolo: 2 - L’#Inter ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal 2013/14, con Walte… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Fiorentina

22.43 AnticipoA,- Inter 0 - 2 Colpo esterno dell'Inter che vince 2 - 0 con lae vola al 1° posto. Partita subito viva. Al 6' miracolo di Dragowski su una girata ravvicinata di Barella. ...L'Inter supera 2 - 0 lanella gara valida per la 21/a giornata diA e sale in testa alla classifica, a 47 punti, a +1 sul Milan. A segno Barella al 31' del primo tempo e Perisic al 7' della ripresa. I ...La Fiorentina invece rimane ferma a quota 22. FLORENCE, ITALY – FEBRUARY 05: A general view inside the stadium before the Serie A match between ACF Fiorentina and FC Internazionale at Stadio Artemio ...Nell’anticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A, l’Inter batte la Fiorentina per 2-0. Nerazzurri in vantaggio con Barella su assist di Sanchez. Il raddoppio nel secondo tempo con Pe ...