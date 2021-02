Sergio Mattarella un golpista Orrore di Travaglio in prima pagina | roba da vilipendio | Guarda

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Niente da fare, al Fatto quotidiano hanno preso malissimo la caduta di Giuseppe Conte, l'unico premier nella storia italiana ad avere Marcocome suggeritore nell'ombra. Logico, dunque, che in redazione abbiano l'amaro in bocca e il veleno nella matita. La prova? La vignetta di Mannelli in, decisamente "forte". Dare delè dura, anche se effettivamente è farina del sacco del Movimento 5 Stelle e dintorni (ricordate la clamorosa richiesta di impeachment avanzata goffamente da Luigi Di Maio nellavera del 2018, nel pieno delle trattative per formare un governo dopo le elezioni di marzo? Appunto). E così il vignettista che si alterna a Vauro Senesi e Natangelo tira fuori il badile e colpisce il presidente ...

... a Piazza Affari è bastato solo che il presidente della Repubblicatirasse fuori dal cilindro il nome dell'ex numero uno della Bce che ha salvato l'euro come risolutore dello stallo ...... il calendario delle consultazioni di Mario Draghi Dopo aver espresso 'riconoscenza e gratitudine al presidente della Repubblicaper l'autorevole e alto magistero, per la grande ...Il progetto verrà ora inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per il procedimento autorizzativo. Il progetto di razionalizzazione si inserisce in un più ...L'effetto Draghi continua a farsi sentire sugli asset italiani e in particolare sul mercato dei titoli di stato: oggi lo spread BTP-Bund a 10 anni è arrivato a capitolare fino a 94 punti base dopo che ...