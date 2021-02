‘Sanremo 2021’, ecco a chi è stata affidata la conduzione del Prefestival (e non mancano le polemiche) (Di venerdì 5 febbraio 2021) Uno degli argomenti del momento è indiscutibilmente il prossimo Festival di Sanremo. Da settimane si rincorrono voci, confermate e smentite di volta in volta, sugli ospiti e i co-conduttori che affiancheranno Amadeus sul palco più famoso d’Italia. In questo caso l’ultima notizia riguarda il nome di chi lo precederà sulle scene e si tratta di un nome e di un volto ben noto al conduttore nonché direttore artistico della kermesse. La scelta sarebbe infatti caduta sulla moglie di Amadeus: Giovanna Civitillo. Pare che sarà lei a ereditare la striscia che lo scorso anno era stata affidata a Gigi e Ross con Ema Stokholma. Una importante promozione per la Civitillo, che l’anno scorso aveva fatto da inviata de La Vita in Diretta con una serie di incursioni nel backstage dell’Ariston e che quest’anno si vede affidata l’anteprima del programma. ... Leggi su isaechia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Uno degli argomenti del momento è indiscutibilmente il prossimo Festival di Sanremo. Da settimane si rincorrono voci, confermate e smentite di volta in volta, sugli ospiti e i co-conduttori che affiancheranno Amadeus sul palco più famoso d’Italia. In questo caso l’ultima notizia riguarda il nome di chi lo precederà sulle scene e si tratta di un nome e di un volto ben noto al conduttore nonché direttore artistico della kermesse. La scelta sarebbe infatti caduta sulla moglie di Amadeus: Giovanna Civitillo. Pare che sarà lei a ereditare la striscia che lo scorso anno eraa Gigi e Ross con Ema Stokholma. Una importante promozione per la Civitillo, che l’anno scorso aveva fatto da inviata de La Vita in Diretta con una serie di incursioni nel backstage dell’Ariston e che quest’anno si vedel’anteprima del programma. ...

