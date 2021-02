Ristoranti aperti la sera, Cts: nessun via libera. Ma Sileri: "In zona gialla necessario" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ristoranti aperti la sera in zona gialla? Scoppia il caos, tra dichiarazioni e smentite. "Non c'è alcun via libera del Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura della ristorazione nelle zone e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021)lain? Scoppia il caos, tra dichiarazioni e smentite. "Non c'è alcun viadel Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura della ristorazione nelle zone e ...

TgLa7 : #Covid: Cts, nessun via libera a ristoranti aperti la sera - GiovanniToti : Ristoranti aperti la sera in #zonagialla e a pranzo in #zonaarancione: è arrivato finalmente il parere favorevole d… - fattoquotidiano : Ristoranti aperti la sera in zona gialla? Il Cts dice no: “Potrebbe modificare l’efficacia delle misure. La decisio… - mlmairro : RT @GiovanniToti: Ristoranti aperti la sera in #zonagialla e a pranzo in #zonaarancione: è arrivato finalmente il parere favorevole del Cts… - il_piccolo : La richiesta era arrivata dal ministero dello sviluppo economico dopo vari inconti con la Fipe di Confcommercio e l… -