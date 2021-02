“Quella volta che Draghi” | Twitter in tilt | ma perché è in tendenza?

Leggi su chenews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Mariopotrebbe diventare il prossimo Premier einizia già a dargli il benvenuto in un modo decisamente particolare. Ecco cosa è successo. Mario, fonte foto Getty ImagesPrimo inin Italia con oltre 11 milal’hashtag #chesta letteralmente scatenando il delirio sul noto social network. Molti si domandano come sia successo e sopratutto quale sia stato il Tweet o il fattore scatenante di un tale movimento. Quando si pensa a Mariosi hanno in mente molte cose, dal suo curriculum invidiabile alla sua preparazione, tutto insomma fuorché un fenomeno del web, deve aver fatto qualcosa di davvero grosso per scatenare il tutto, ma cosa? Lo abbiamo scoperto per ...