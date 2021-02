“Non sono una tr*** di prima categoria!”. GF Vip, Giulia Salemi esplode contro Pierpaolo Pretelli. Cosa succede tra loro (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli c’è un po’ di maretta. Dopo che ieri aveva detto: “A me piaci in tutto e lo sai. Cosa vuoi che ti dica? Che stai bene in mutande? Smettila di fare il bambino, vergognati dai. Chi sei? Il mio fidanzato Pierpaolo, il mio amore”, oggi, è cambiato qualCosa. “Non sono una gatta morta né un tr***ne di prima categoria”. La coppietta nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha avuto uno scontro. Si parla della gelosia dell’ex velino di Striscia la Notizia: “All’inizio hai detto che non ero il tuo tipo, me lo ricordo molto bene. Fuori di qui non mi avresti mai notato”. La Salemi è scoppiata a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Trac’è un po’ di maretta. Dopo che ieri aveva detto: “A me piaci in tutto e lo sai.vuoi che ti dica? Che stai bene in mutande? Smettila di fare il bambino, vergognati dai. Chi sei? Il mio fidanzato, il mio amore”, oggi, è cambiato qual. “Nonuna gatta morta né unne dicategoria”. La coppietta nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha avuto uno s. Si parla della gelosia dell’ex velino di Striscia la Notizia: “All’inizio hai detto che non ero il tuo tipo, me lo ricordo molto bene. Fuori di qui non mi avresti mai notato”. Laè scoppiata a ...

RobertoBurioni : Correlation is not causation, la popolazione è piccola, non c’è controllo per cui grande cautela: ma questi dati so… - marattin : Perché dietro la distorta distinzione tra “tecnica” e “politica” (di cui sono pieni tv e giornali in questi giorni)… - teatrolafenice : ?? «I nostri diritti non sono altro che i doveri degli altri nei nostri confronti» (Norberto Bobbio). Buon venerdì,… - blondic69 : @La7tv Mi pare geniale come approccio... #draghi arriva e dice: 'tranquilli bambini sono qui per poco e poi tolgo i… - MilaSpicola : RT @CaBarbati: @MilaSpicola Mia cara, durante i miei otto anni in Cun, io sono stata l’unica Prof ordinario donna e così mi è capitato di e… -