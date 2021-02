"No a riunioni con troppe donne, parlano troppo". Bufera contro il capo di Tokyo 2020 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Come se non bastassero già le complicazioni legate alla pandemia per gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo, ci ha pensato il presidente del comitato, l?83enne Yoshiro Mori, a gettare altra benzina sul fuoco. Al termine di una riunione straordinaria del direttivo in cui si discuteva l’opportunità di aumentare il numero delle donne al 40% del totale, l’ex premier giapponese si è lanciato in un’invettiva sfociata in disastrosi commenti sessisti: “Di solito alle riunioni dove ci sono troppe donne tra i partecipanti si perde più tempo del necessario”, ha detto Mori, aggiungendo che una decisione del genere potrebbe creare serie difficoltà. Il comitato esecutivo (Joc) è composto da 24 membri, di questi solo 5 sono donne. A sostegno della sua strampalata tesi Mori ha citato la sua ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Come se non bastassero già le complicazioni legate alla pandemia per gli organizzatori delle Olimpiadi di, ci ha pensato il presidente del comitato, l?83enne Yoshiro Mori, a gettare altra benzina sul fuoco. Al termine di una riunione straordinaria del direttivo in cui si discuteva l’opportunità di aumentare il numero delleal 40% del totale, l’ex premier giapponese si è lanciato in un’invettiva sfociata in disastrosi commenti sessisti: “Di solito alledove ci sonotra i partecipanti si perde più tempo del necessario”, ha detto Mori, aggiungendo che una decisione del genere potrebbe creare serie difficoltà. Il comitato esecutivo (Joc) è composto da 24 membri, di questi solo 5 sono. A sostegno della sua strampalata tesi Mori ha citato la sua ...

