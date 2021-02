GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Altro positivo in casa Napoli: dopo Ghoulam tocca a #Koulibaly - Sport_Mediaset : +++ #Napoli: anche #Koulibaly positivo al #COVID19. +++ #Ultimora #SportMediaset - AMinghetti : RT @sportface2016: +++#Napoli: dopo #Ghoulam anche #Koulibaly positivo al #COVID19+++ - Scisciano : Napoli, dopo Ghoulam anche Koulibaly positivo al Covid: La società comunica che il difensore è asintomatico e osser… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Napoli, #Koulibaly positivo al Covid-19: è asintomatico e in isolamento -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Koulibaly

...per la sfida di domani contro il Genoa dovrà rinunciare a diversi giocatori. Assente Dries Mertens per i soliti problemi alla caviglia, ma non ci saranno anche Fabián Ruiz, Ghoulam e...Un altro caso di positività in casa. Dopo Ghoulam , anche Kalidouè positivo al Covid - 19 . A darne l'annuncio è stato il club azzurro con una nota ufficiale: 'Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou ...Damiani, per lui il ciclo di Koulibaly in maglia azzurra è finito Oscar Damiani, ex giocatore e oggi procuratore, è intervenuto in diretta ai microfoni di ...La notizia dal profilo Twitter ufficiale del Napoli: “Koulibaly positivo al Covid-19”. Rischia di saltare la sfida con l’Atalanta Positivo al Covid-19 anche Kalidou Koulibaly, difensore centrale del N ...